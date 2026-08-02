Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області розраховують за кожен повний додатковий рік роботи.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть збільшитися для громадян, які мають понаднормовий страховий стаж, пише Politeka.net.

У Пенсійному фонді пояснили, за яких умов призначають таку надбавку та від чого залежить її розмір.

Право на додаткові виплати мають українці, які відпрацювали більше років, ніж передбачено законодавством. Водночас порядок обчислення залежить від того, коли саме було оформлено пенсійне забезпечення.

Для людей, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважають стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо оформлення відбулося пізніше, відповідний показник становить 35 і 30 років.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області розраховують за кожен повний додатковий рік роботи. Надбавка становить 1% від обчисленого розміру пенсії, однак не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2025 рік цей показник дорівнює 2 361 гривні. Таким чином, кожен рік понад установлену норму додає до щомісячної виплати 23,61 гривні. Наприклад, за десять додатково відпрацьованих років пенсіонер отримуватиме ще 236,10 гривні.

У Пенсійному фонді наголошують, що законодавство не встановлює максимального обсягу понаднормового стажу. Саме тому остаточний розмір надбавки визначають відповідно до фактично набутих років роботи.

Окремі правила діють для працюючих пенсіонерів. У такому випадку під час розрахунку використовують прожитковий мінімум, який був чинним на дату призначення пенсії. Після завершення трудової діяльності суму можуть переглянути з урахуванням актуальних соціальних показників.

Також із 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, у 63 роки — не менше 22 років, а у 65 років право на пенсійне забезпечення виникає за наявності щонайменше 15 років стажу.

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