У Чернігівській області рекомендують завчасно підготуватися до графіків відключення світла на тиждень з 3 по 9 серпня.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 3 по 9 серпня будуть діяти за різними адресами, повідомляє Politeka.net.



Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 3 по 9 серпня, які охоплять лише окремі населені пункти. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 03.08.2026 року будуть вимикати електрику з 8 до 19 години в частині Носівка. Знеструмлять будинки за адресами:

Павла Скоропадського — 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45

04.08.2026 року 09:00–18:30 години в селі Козелець триватимуть додаткові обмеження, проте графіки відключення світла діятимуть лише за такими адресами:

Глибока — 7Б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 40а, 42, 44

05.08.2026 року, планові знеструмлення заплановані у Куликівка. Обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00. На час виконання робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулицях:

Артамонова — 30

Валерія Сарани — 1, 1а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Вокзальна — 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 12

Героїв Чорнобиля — 1

Журавка — 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 1а, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158а

Миру 2-й — 6, 10

Незалежності — 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 15, 40

Нова — 17, 21, 24, 26

Партизанська — 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б

06.08.2026, ремонтні бригади працюватимуть у населеному пункті Євминка. Планові відключення електроенергії заплановані з 09:00 до 18:00. Тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків на вулиці:

Перемоги — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56.

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