Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала нове доповнення — у місті розпочали тестування 30-денного безлімітного абонемента для власників транспортної картки «Галка», пише Politeka.net.

Поки сервіс працює у випробувальному режимі.

Після активації абонемент дає змогу необмежено користуватися комунальними автобусами й тролейбусами протягом 30 днів. Такий формат насамперед орієнтований на людей, які щодня пересуваються міськими маршрутами.

Власник картки після придбання пакета може здійснювати будь-яку кількість поїздок без додаткової плати за кожне окреме користування. Це дозволяє економити тим, хто регулярно обирає громадський транспорт.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після звернень жителів із проханням запропонувати вигідніший варіант для щоденних маршрутів. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим безлімітним абонементом.

За підрахунками спеціалістів, пакет починає виправдовувати свою вартість приблизно після 50 поїздок, якщо стандартний квиток коштує 15 гривень. Після цього кожне наступне користування транспортом до завершення терміну дії проїзного не потребуватиме додаткових витрат.

У мерії зазначають, що нововведення також має заохотити пасажирів активніше користуватися безготівковою оплатою. Це допоможе пришвидшити посадку, скоротити кількість операцій із готівкою та отримувати точніші дані про завантаженість маршрутів.

Статистику, зібрану під час тестування, використають для подальшого вдосконалення транспортної мережі. Отримана інформація допоможе ефективніше планувати рух, коригувати графіки та оцінювати попит на окремі напрямки.

Випробувальний період триватиме ще певний час. За цей час фахівці перевірять стабільність роботи сервісу, проаналізують відгуки користувачів і, за потреби, усунуть технічні недоліки. У разі успішного завершення тестування безлімітний абонемент стане постійною частиною міської системи перевезень.

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Джерело: pravda

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