Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 3 по 9 серпня вводять за багатьма адресами.

Українцям розповіли, якими будуть нові графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 3 по 9 серпня, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 3 по 9 серпня формуються завчасно для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення ризиків аварійних ситуацій. Їх введено через планові та профілактичні роботи в електромережах.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 03.08.2026 року будуть вимикати електрику в населеному пункті Олександрівка. Знеструмлення вводяться з 09:00–18:00 години на таких вулицях:

Незалежності України — 124А, 134, 138, 142

Святослава Хороброго — 4, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 34, 37

Мацієвича — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 19

04.08.2026 року з 09:00–17:00 години будуть додатково вимикати електрику в селі Ружичеве. Світло на багато годин зникне за окремими адресами:

Набережна — 1, 2, 4, 10, 11, 22

Лісова — 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40

05.08.2026 року обмеження охоплять частину села Бірки. Зокрема, електрика зникне в будинках, що розташовані за такими адресами:

Андрія Зінов'єва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

Дружби — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Підлісна — 2, 3, 3А, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 68А, 70А, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Калиновий, пров. — 1, 2, 3, 5, 7, 11

06.08.2026 року також будуть проводити планові роботи. У зв'язку з цим електрики не буде з 09:00–17:00 години в населеному пункті Красносілля на наступних вулицях:

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А.

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