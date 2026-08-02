Українцям розповіли, якими будуть планові графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 3 по 9 серпня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 3 по 9 серпня вводять через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.



Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Черкаській області на тиждень з 3 по 9 серпня, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах.

За даними «Черкасиобленерго», 03.08.2026 року з 09:00–13:00 години перерви в електропостачанні очікуються в населеному пункті Писарівка. Знеструмлять такі адреси:

Медвинська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Травнева — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 99

Тракторна — 1

Свободи — 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15

пров. Дружби — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

04.08.2026 року, з 8 до 20 години не буде електрики в селі Халаїдове, проте знеструмлять лише будинки, що розташовані за наступними адресами:

Довга — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/а, 74, 75, 76, 77

Садова — 28, 31, 32, 33, 36

Польова — 3, 4

05.08.2026 року, з 8 до 17 години електрики не буде в частині населеного пункту Лебедівка. Світло вимикатимуть на таких вулицях:

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 38

Центральна — 45

06.08.2026 року, будуть вимикати електрику у місті Городище. Планові відключення триватимуть із 08:30–16:00 години та торкнуться мешканців низки вулиць, серед яких:

Ю. Тютюнника — 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37

пров. Ю. Тютюнника — 4, 5, 6, 7

М. Максимовича — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

07.08.2026 року, з 08:30–15:00 години в селі Мліїв не буде електрики, проте обмеження охоплять лише адресу:

Низьке Загребелля — 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 155, 159, 161.

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