Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається доступною у різних сферах, а місцеві роботодавці продовжують відкривати вакансії для людей поважного віку із конкурентною оплатою праці, пише Politeka.net.

Одну з пропозицій оприлюднила мережа автозаправних комплексів OKKO. Компанія шукає молодшого оператора на АЗС у Шевченківському районі. Працівнику пропонують офіційне працевлаштування, заробітну плату від 17,3 тисячі гривень, оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування та можливість бронювання. До обов’язків входять заправка автомобілів, консультації клієнтів і підтримання порядку на території.

Ще одна вакансія відкрита у готельно-ресторанній сфері. Заклад запрошує прибиральницю для нічних змін. Заробіток становить від 20 до 30 тисяч гривень залежно від результатів роботи. Досвід не є обов’язковим, адже нових співробітників готові навчити. Від кандидатів очікують охайності, пунктуальності та відповідального ставлення до своїх обов’язків.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі також представлена вакансією адміністратора-касира у піцерії. Майбутньому працівнику пропонують оплату від 27 750 до 33 300 гривень, змінний графік, корпоративні бонуси та можливість професійного розвитку. Основні завдання передбачають роботу з відвідувачами, контроль зміни, участь в інвентаризації та організацію роботи закладу.

Фахівці зазначають, що роботодавці дедалі частіше розглядають кандидатів пенсійного віку, цінуючи їхній досвід, відповідальність і готовність до стабільної співпраці. Перед поданням заявки рекомендують уважно ознайомитися з умовами працевлаштування та вимогами до претендентів.

Джерело: work.ua

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