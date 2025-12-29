У зв’язку з ремонтами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 30 грудня.

Графіки відключення світла в Сумах на 30 грудня вводяться через планові роботи в місті, обмеження діють у частині будинків, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 30 грудня. Графіки відключення світла в Сумах на 30 грудня будуть діяти з 8 ранку та триватимуть до 16:30 години за такими адресами:

Берестова — № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 111

Фіалковий — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Квітковий — № 11

Ромашковий — № 16

2-й Кленовий — № 2/1

САД. ТОВ-ВО «ДРУЖБА» — № 49, 53, 82, 95, 121, 132, 167

Обмеження також вводяться з 8:30 до 14:30 в будинках, що розташовані за такими адресами:

Бортницька — № 25, 27, 29, 35, 37, 39, 43, 47, 122, 128, 130

Миколи Лукаша — № 92, 98, 136

Леся Курбаса — № 70

Володимира Івасюка — № 2, 6, 24, 25

Крім цього вимкнення стануться з 9:00 до 17:00 години на вулицях:

1-ша Заводська — № 1

2-га Заводська — № 8А, 9

Курська — № 1, 3, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 8/7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Перемоги — № 2/1, 15

Підпільників ОУН — № 3, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 20, 21

Юрія Вєтрова — № 8/3, 20, 24, 35, 47, 49

З 11:00 до 16 години знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Юрія Вєтрова — № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Григорія Давидовського — № 1

Дмитра Дорошенка — № 2, 2/2, 4, 6

2-й Заводський провулок — № 12

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

