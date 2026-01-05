Варто звернути увагу на графіки відключення світла в Кіровоградській області на 6 січня під час планування своїх справ.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 6 січня будуть діяти у деняких населених пунктах регіону через проведення робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 6 січня охоплять низку населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи. Так, відключать електрику у боржників з 9 до 17 години в селі Бобринець на вулицях:



Базарна, 7, 7А, 9, 15, 19, 21, 23, 25-26, 28-29, 29А, 30, 35, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 42А, 44, 46, 50, 52, 74

Каштанова, 1, 1А, 2

Квіткова, 1, 3, 5-6, 8, 8А, 9-11, 13-15, 17, 21, 23, 25, 35, 37, 41

Київський пров., 1-7, 9-10

Лесі Українки пров., 2-9, 11-12, 12А, 13, 16, 18, 26, 26А, 29, 32, 34, 37

Народна, 5-6, 8, 10А, 13, 13А

Перемоги пров., 3, 5-6, 8-9, 9А, 10, 12, 13А, 13В, 14, 16

Рущанська, 2, 4-7, 7А, 9, 9А, 11-14, 14А, 15, 15А, 16-17, 17А, 18-19, 19А, 20-21, 23, 27, 27А, 27Б, 34

Рущанський пров., 18

Соборна, 4-5, 7-9, 14А, 16, 18, 22, 23А, 25, 27, 28А, 30А, 31, 35, 37, 39, 40А, 42А, 44А, 49, 51, 53, 55, 59, 61

Тихий пров., 26-27, 27А, 32.

Через плановий ремонт вимкнуть електрику з 9 до 17 години в Златопіллі на вулиці Дібрівська 1-2, 4-8, 10, 12, 14-15, 19, 21, 23-24.

Також плановий ремонт вводять в населеному пункті Протопопівка. Обмеження діятимуть з 9 до 17 години (8 годин поспіль) за такими адресами:

Заповідна, 28, 48, 50, 52, 60, 64, 64А, 72А

Інгульська, 2-3, 6-13, 13А, 15, 17-25, 27-30, 32, 33А, 34, 37-41, 43-46, 51, 53-54, 57-59, 61, 65, 66А, 68-70, 73, 75, 78-79, 81, 83, 85-86, 88-91, 94-99, 101-105, 109, 113, 117, 119, 121, 131, 135, 141, 155

Інгульський пров., 2-5, 8-10, 12-15, 17, 19-23

Квіткова, 1, 1А, 2-3, 3А, 5-8

Клубна, 1-9, 11, 13, 15, 15А, 17, 21

Клубний пров., 1, 2б, 3-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Козацька, 37А, 39, 41А, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65-66, 68-76, 79-83, 85-93, 96-98, 99А, 100-101, 101А, 102-103, 103Б, 104, 106-109, 113А, 114-118, 121, 123-129

Кононова, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Лугова, 1, 3, 5, 14

Луговий пров., 9, 15, 17, 19, 19а

Мисливська, 1-5, 5а, 6, 8, 8а, 9-12, 12а, 13, 15-21, 23, 25, 27

Мисливський пров., 1, 1а, 2, 2б, 4, 6, 8

Набережна, 1-3, 5, 7-10, 12-13, 15, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережний пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Нагорна, 1-5, 9, 11-19, 21, 23-27, 30-32, 32а, 33-34, 36-37, 39, 41а, 43, 45, 49, 59, 83, 91, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129

Озерний пров., 2-3, 5, 11-12, 14, 22

Польова, 1-2, 4, 7-9, 11-14, 16, 21, 24, 26-27, 29

Садова, 28

Сонячна, 9, 13

Степова, 2-4, 6-7

Фермерська, 2-3, 5-8, 10-11, 13-19, 21-26, 28, 32-35, 38-41, 46-52, 54-58, 61, 63, 65-67, 69, 69а, 70-74, 76, 79-80, 82-83, 85-86, 86а, 87-92, 94, 96, 104, 104а, 106, 112, 114, 116, 122, 130, 134, 136, 138, 142, 144, 146

Фермерський пров., 2-4, 7, 7а, 8, 9а, 10-11, 16, 18, 22, 24, 26а, 30, 32, 36, 38, 40, 42

Шевченка пров., 1-2, 10

Шевченко, 3-8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкільна, 1-2, 4, 4а

Знеструмлення також заплановане з 10:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться населеного пункту Гайдамацьке:

Героїв України, 3

Глібка, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 6 січня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто отримає допомогу та в який спосіб.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: що відомо про зростання цін.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може розраховувати на 6500 гривень від держави.