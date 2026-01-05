Попри розрахунковий дефіцит продуктів у Полтавській області на рівні 1 млн центнерів, загальний обсяг урожаю зріс на 12,8% і досяг 844 тисяч тонн завдяки роботі фермерів.

Дефіцит продуктів у Полтавській області фіксується через неврожай популярних овочів і відчутний також в інших регіонах, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають з посиланням на галузеву аналітику.

Про це йдеться у дослідженні старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААН Вікторії Рудь.

Попри складні умови воєнного періоду, український овочевий сектор зберіг стійкість. Після втрати частини південних виробничих майданчиків аграрії центральних і західних областей збільшили посіви та покращили врожайні показники, що допомогло втримати внутрішній баланс.

Найгострішою залишається ситуація з білоголовою капустою. Хоча господарства Волині, Рівненщини й Закарпаття наростили обсяги до 1,58 млн тонн, ринок усе ще відчуває нестачу на рівні 1,7 млн центнерів.

Схожі проблеми зафіксовані й в інших сегментах. Недобір столового буряка сягнув 865 тисяч центнерів, а нестача цибулі — майже 2 млн. Водночас активне виробництво на Полтавщині, Вінниччині та Чернігівщині дозволило підняти валовий збір цибулі до 738 тисяч тонн.

Позитивніше виглядає ситуація з морквою. Попри розрахунковий дефіцит продуктів у Полтавській області на рівні 1 млн центнерів, загальний обсяг урожаю зріс на 12,8% і досяг 844 тисяч тонн завдяки роботі фермерів Хмельниччини та Тернопільщини.

Фахівці зазначають, що перерозподіл зон вирощування свідчить про глибокі зміни у галузі: овочівництво поступово зменшує залежність від зрошуваних земель півдня та активніше розвивається у регіонах із природним зволоженням.

Джерело: Аgrotimes.

