Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області стає більш доступною.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватися, а з лютого ще одна категорія дітей внутрішньо переміщених осіб зможе отримати щомісячну фінансову підтримку у розмірі 3 000 гривень на оренду житла, повідомляє Politeka.

Народний депутат Сергій Козир зазначив, що кошти вже передбачені у державному бюджеті, додаткових видатків або зовнішніх позик не знадобиться. Загальна сума програми становить близько 7 мільярдів гривень і буде забезпечена через перерозподіл невикористаних або мінімально задіяних державних ініціатив.

Допомога поширюється на всіх дітей переселенців без винятків, незалежно від доходів родини. Загалом підтримку отримають понад 400 тисяч дітей по всій країні.

Після ухвалення постанови Кабінету Міністрів переселенцям може знадобитися оновити або повторно подати документи. Це пов’язано зі змінами життєвих обставин: частина людей переїхала до інших областей, деякі виїхали за кордон, а інші повернулися на тимчасово окуповані території. Для правильного нарахування допомоги держава має актуалізувати інформацію про місце проживання та статус отримувачів.

Уряд також підвищив граничний рівень доходу для отримання виплат з 9 444 грн до 10 380 грн на одну особу. Це дозволяє залучити більше сімей, зокрема пенсіонерів та родини переселенців, які раніше не могли скористатися допомогою через перевищення формального порогу.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області стає більш доступною, забезпечуючи переселенців засобами для покриття житлових витрат та базових потреб у нових умовах проживання.

