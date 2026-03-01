Очікується, що індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області відбудеться автоматично.

Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області розпочнеться у 2026 році з підвищенням на 12,1%, повідомляє Politeka.

Перерахунок охопить одержувачів, які отримують кошти через Пенсійний фонд.

Про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами, новий показник перевищує інфляцію попереднього року на 4%, тому виплати зростуть уже навесні.

Фінансова спроможність фонду стала ключовою передумовою рішення. Державний кошторис на 2026 рік сформований без дефіциту, загальний обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень. Це дозволяє забезпечити регулярні нарахування для понад 10 мільйонів громадян.

Середній розмір забезпечення у 2026 році становитиме близько 6 500 гривень. Водночас більше ніж 4,3 мільйона людей отримують менші суми, тому підвищення розглядають як частину ширших змін у системі соціального захисту.

Міністерство також завершує підготовку оновленої моделі пенсійного забезпечення. За словами Дениса Улютіна, фіналізується законопроєкт, який має гарантувати довгострокову стабільність та справедливий підхід для різних категорій одержувачів.

Аналітики зазначають, що Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області сприятиме збереженню купівельної спроможності літніх людей та допоможе зменшити соціальну різницю в регіоні. Нові нарахування мають позитивно вплинути на добробут тисяч родин.

