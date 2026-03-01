Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 2 по 8 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.
Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.
Згідно з повідомленнями енергетиків, планові роботи передбачають обслуговування та модернізацію інфраструктури, що дозволяє підвищити надійність мереж і мінімізувати ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 2 по 8 березня.
Так, 3 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 світла не буде в населеному пункті Саджава за адресами Надрічна, Шкільна.
Також 03.03.2026 року електрику вимикатимуть з 10:00 по 18:00 у селищі Богородчани та селі Підгір’я (Івана Франка).
Цьго ж дня світло зникне у зв’язку з плановими роботами 03.03.2026 з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населеному пункті Рожнів на вулицях Андрійчука Василя, В.Андрійчука, Гагаріна, Івана Франка.
04.03.2026 з 10:00 по 18:00 року плануються відключення електрики в наступних населених пунктах:
- у селищі Богородчани вулиці 550-Річчя Богородчан, Богдана Хмельницького, Володимира Івасюка, Миру, Паркова, Українська.
- селі Підгір’я вулиці Біля бурової, Василя Стефаника, Височана, Вільна, Володимира Івасюка, Зарічна, Івана Франка, Миру, Молодіжна, Польова, Поповича, Тараса Шевченка.
05.03.2026 року з 09:00 до 17:00 години світло буде відсутнє у населеному пункті Старий Лисець. Відключення торкнуться конкретних вулиць:
- Садова, Тараса Шевченка, Центральна.
Крім того, 06.03.26 з 8.30 по18.00 тимчасові перебої електропостачання очікуються в селі Гузіїв по вул. Шевченка, Зелена, Берегомітна.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.