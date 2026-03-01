У різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 2 по 8 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.

Згідно з повідомленнями енергетиків, планові роботи передбачають обслуговування та модернізацію інфраструктури, що дозволяє підвищити надійність мереж і мінімізувати ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Так, 3 березня 2026 року з 09:00 до 17:00 світла не буде в населеному пункті Саджава за адресами Надрічна, Шкільна.

Також 03.03.2026 року електрику вимикатимуть з 10:00 по 18:00 у селищі Богородчани та селі Підгір’я (Івана Франка).

Цьго ж дня світло зникне у зв’язку з плановими роботами 03.03.2026 з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населеному пункті Рожнів на вулицях Андрійчука Василя, В.Андрійчука, Гагаріна, Івана Франка.

04.03.2026 з 10:00 по 18:00 року плануються відключення електрики в наступних населених пунктах:

у селищі Богородчани вулиці 550-Річчя Богородчан, Богдана Хмельницького, Володимира Івасюка, Миру, Паркова, Українська.

селі Підгір’я вулиці Біля бурової, Василя Стефаника, Височана, Вільна, Володимира Івасюка, Зарічна, Івана Франка, Миру, Молодіжна, Польова, Поповича, Тараса Шевченка.

05.03.2026 року з 09:00 до 17:00 години світло буде відсутнє у населеному пункті Старий Лисець. Відключення торкнуться конкретних вулиць:

Садова, Тараса Шевченка, Центральна.

Крім того, 06.03.26 з 8.30 по18.00 тимчасові перебої електропостачання очікуються в селі Гузіїв по вул. Шевченка, Зелена, Берегомітна.

