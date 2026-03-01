Українцям оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 2 по 8 березня охоплять тільки частину регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям оприлюднили детальні графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 2 по 8 березня.

02.03.2026 року вимикатимуть світло через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Обмеження триватимуть з 8 др 17 години в таких населених пунктах:

с.Мала Перещепина вулиці:

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежності (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Пристанційне адреса:

вул.Привокзальна (б. 26а)

03.03.2026 року будуть вимкнення електрики через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту). Знеструмлення стануться в селі Городище за адресами:

вул.Миру (б. 28ДАЧА, 52, 56, 58, 60, 64),

вул.Слобідська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 25)

Омельницька громада також попередила про обмеження, що діютимуть 3 березня. Вони стануться в селі Гуньки. Світла не буде з 8 до 20 години на вулицях:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2)

пров.Кам'янський (б. 1, 6)

Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на тиждень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.