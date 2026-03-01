У Кіровоградській області працює система підтримки, де громадяни можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох державних та громадських установах, повідомляє Politeka.

Серед них - обласний соціальний центр матері та дитини, де переселенці можуть зупинитися на ночівлю, отримати гарячі страви та дитяче харчування.

Тут також надають засоби гігієни для дітей і постільну білизну. Безкоштовні продукти харчування надають благодійники, і центр обслуговує виключно ВПО, які тимчасово перебувають у Кіровоградській області.

У Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної творчості Helen Arutunian також можна отримати гуманітарну допомогу, прихисток під час повітряної тривоги та консультації психолога.

Тут щопонеділка, середи та п’ятниці о 11:00 проводять майстеркласи для дітей і дорослих. Установа обслуговує внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, дітей, жінок, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, а також осіб з інвалідністю.

Ще одним пунктом підтримки є Гуманітарний штаб, де переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування, а також безкоштовні продукти для виносу.

Він працює на базі школи НВК №26 – ДНЗ – ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21, у будні з 9:00 до 17:00. У цьому центрі в Кіровоградській області допомогу надають переважно ВПО та пенсіонерам.

В усіх цих закладах важливо стежити за оголошеннями та повідомленнями у соцмережах або на офіційних сайтах, щоб не пропустити інформацію про видачу та актуальні умови участі.

Окремо наголошується, що для отримання підтримки необхідно мати при собі документи, що підтверджують статус, пенсійне посвідчення або документи на дітей, якщо це стосується сімей.

