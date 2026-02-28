Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Лукашенко вже закидає мігрантів до Європи через тунелі, як у «Хамаса», а в таких же тунелях на фронті від наших дронів ховаються росіяни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, у Telegram і Facebook розлетілися карди якогось російського командного пункту, де вони побудували мережу підземних тунелів, якими їздять на автомобілях, щоб ми їх не знищили з дронів.

«Коли я все це побачив, подумав, звідки взялися ці тунелі. Хто у нас головний у світі фахівець із тунелів? «Хамас». Це ж Хамас так воював з Ізраїлем. Викопав величезні тунелі, щоб Ізраїль не міг їх розбомбити. Вони з тунелю вибігали, тільки запускають ракету – тікають назад у тунель ховатися. росіяни повністю взяли всю цю тактику і стратегію. Я думаю, що у росіян військові радники – це «Хамас». «Хамас» командує росіянами, допомагає їм будувати тунелі», – коментує Михайло Шейтельман.

А тепер, розповідає він, The Telegraph пише, що на білорусько-польському кордоні збудували підземні тунелі, які проєктували люди з Близького Сходу, для переправлення іноземців до ЄС. Тобто, пояснює експерт, Лукашенко бере гроші, залучає людей з Близького Сходу, які мають високий рівень кваліфікації, а далі закидає мігрантів до Польщі.

«До будівництва були причетні терористи «Хамас», «Хезболли» та Ісламської держави. Подібна тактика знаменує нову ескалацію гібридної війни кремля проти Європи, у рамках якої Мінськ намагався переправити десятки тисяч мігрантів через східний кордон Польщі. Ось так. Все-таки одна банда. «Хамас», «Хезболла», рф і Білорусь – один народ. Не багато народів, а один. Ми думали, що один», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Орбан створює все більше проблем, потрібно призначити спецпредставника.

Також Politeka писала про те, що Старіков оцінив, куди веде ядерний шантаж кремля: путін копіює Трампа.