Грошова допомога для ВПО в Україні залишається важливою підтримкою для переселенців, але певні дії можуть призвести до її припинення.

Грошова допомога для ВПО в Україні може бути скасована у разі придбання нерухомості або наявності житла, яке не відповідає встановленим критеріям, повідомляє Politeka.

Згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабміну №332 від 20 березня 2022 року, грошова допомога для ВПО в Україні не призначається або припиняється, в таких випадках:

якщо будь-хто з членів сім’ї ВПО купив квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців або під час отримання виплат.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців уточнюють, що навіть придбання нерухомості вартістю менше 100 000 грн може вплинути на виплати.

Причиною цього є наявність у сім’ї переселенця житла на територіях, які не входять до переліку активних бойових дій або тимчасової окупації, або якщо таке житло здається в оренду.

Також підставою для припинення грошової допомоги для ВПО в Україні може бути придбання нерухомості на територіях активних бойових дій після їх внесення до відповідного переліку.

Водночас існують випадки, коли соцпідтримка не скасовується. Серед них: помешканння на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, непридатне для проживання.

Це має бути підтверджено офіційним актом органу місцевого самоврядування або внесено до Реєстру пошкодженого чи зруйнованого майна.

Підтримка не припиняється також, якщо площа менша ніж 13,65 м² на одну особу або якщо квартира придбана в кредит із першим внеском менше ніж 100 000 грн.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.