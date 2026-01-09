Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував другий російських удар «Орешником» по Україні і розповів, куди ворог цілився і якого ефекту хотів досягнути, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Пролунав сигнал повітряної тривоги, з Астраханської області полігону «Капустин Яр» був запущений «Орешник». Нагадаю, що, попри те, що ворог розташував «Орешник» у Білорусі, застосовувати їх по території України йому вкрай складно суто з технічної складової, тому що доволі-таки близько, а це все-таки ракета на більш дальню відстань. Якщо так запускати її, вона не встигне націлитися будь-куди на таку коротку дистанцію, там на далекій відстані. Тому запустили з «Капустиного Яру». Вибухи пролунали на Львівщині», – розповідає Олександр Мусієнко.

За словами експерт, ймовірно, ціллю було одне з найбільших в Україні газосховищ. Як він пояснює, на жаль, росіяни добре знають, що і де у нас розташовується, тому що багато чого будувалось і забезпечувалось не тільки у радянські часи, а й тоді, коли Україна співпрацювала з росією. Та й узагалі, констатує експерт, росія завжди використовувала газогони і питання газу, енергетики для того, щоби пробувати корумпувати наші еліти.

«Ймовірно, «Орешник» був без максимальної бойової частини, з так званими болванками, знову ж таки, як і під час удару по місту Дніпро в листопаді 2024 року. У Львові було чути вибухи, на Львівщині так само. Іноді говорять про те, що чули навіть майже в сусідніх областях», – підкреслює Олександр Мусієнко.

До того ж, зазначає експерт, росіяни заявили, що цей удар – нібито відповідь на «атаку» по резиденції путіна. Хоча, нагадує він, росіяни грозились і кричали, що удар буде по урядовому кварталу, по урядових будівлях, але ось так вдарили «Орешником».

