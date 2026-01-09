Робота для пенсіонерів у Полтаві залишається затребуваною і пропонує кілька варіантів працевлаштування для людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює найрізноманітніші сфери, тож кожен зможе знайти те, що йому до душі, повідомляє Politeka.

Ми знайшли кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Полтаві на сайті work.ua.

Зокрема, компанія «Європа Транс Агро», що входить до групи Ukrlandfarming, шукає водіїв-міжнародників на рефрижератори для рейсів Європа/Англія. Заробітна плата на цій посаді становить від 60 000 до 70 000 гривень.

Водії забезпечують доставку вантажів за кордон, контролюють завантаження та вивантаження, ведуть шляхові листи та ТТН, а компанія пропонує вахтовий графік 24/6 або 30/15, бронювання та супровід диспетчером.

Вимоги - водійське посвідчення категорії СЕ, безаварійний досвід, знання автомобіля та відповідальне ставлення до вантажу.

Ще одна робота для пенсіонерів у Полтаві - вакансія прибиральника або прибиральниці у мережі «Аврора Мультимаркет». Тут зайнятість буде лише 4 години на день за графіком 5/2. Заробітня плата обговорюється особисто.

Працівники мають підтримувати чистоту в торгівельних залах та на прилеглій території, виносяти сміття та стежити за порядком у магазині. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, знижки 15% на покупки, бонуси, а також матеріальну допомогу для ВПО та людей з інвалідністю.

Не менш цікавим є оголошення від мережі «Сільпо» для фахівця з комплексного обслуговування та завгоспа. Зарплата стабільна та оформлена офіційно, а графік можна адаптувати під власні побажання.

Основні обов’язки включають організацію дрібного ремонту електроприладів та сантехніки, контроль за спецодягом та інвентарем, правильні дії в аварійних ситуаціях та підтримку порядку на території.

