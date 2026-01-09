Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюється на основі бальної системи оцінювання.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається державою через спеціальні фонди, які створюють місцеві ради або уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Таке безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається за місцем фактичного проживання громадянина та розраховане на строк до одного року.

У разі якщо людина чи сім’я не зможуть знайти постійне помешкання протягом цього часу, термін проживання може бути продовжений. Держава встановила мінімальну норму площі, яка становить щонайменше 6 квадратних метрів на одну особу.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області ухвалюється на основі бальної системи оцінювання потреби, яка враховує стан житлових умов, склад сім’ї та рівень вразливості переселенців.

Особливо пріоритетними є багатодітні, родини з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий дім був зруйнований або став непридатний для проживання через бойові дії.

Такий підхід дозволяє максимально ефективно розподіляти наявні ресурси та забезпечувати безпечними умовами тих, хто найбільше цього потребує.

Щоб отримати дах над головою, переселенці повинні стати на облік у спеціальних установах. Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або до районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу або сім’ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Програма також передбачає консультації соціальних працівників, які допомагають переселенцям оформити документи та зорієнтуватися у доступних послугах.

Завдяки такій підтримці люди можуть швидше адаптуватися та відновити відчуття безпеки у нових умовах.

