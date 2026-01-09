Це може стати фактором локального дефіциту продуктів саме в Кіровоградській області.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області вже відчувається на популярні товари, повідомляє Politeka.net.

Серед цих товарів — соняшникова олія.

Фахівці прогнозують поступове зростання вартості через комплекс економічних чинників і скорочення врожаю.

Аналітики пояснюють, що соняшникова олія залишається експортно орієнтованим продуктом, а розцінки в Україні напряму пов’язані з котируваннями на світових ринках та загальним станом економіки. Додатково впливають перебої з електропостачанням, витрати на виробництво та логістику, а також коливання курсу гривні.

Протягом 2025 року літр олії вже подорожчав приблизно на 20 гривень, що свідчить про стійку тенденцію до зростання вартості. У супермаркетах ціни підвищуються поступово, щоб не створювати різкого навантаження на покупців.

За даними Всеукраїнської аграрної ради, дефіциту цього товарув країні не очікують: аграрії збирають достатньо насіння для внутрішнього ринку. Найбільший вплив на кінцеву ціну мають витрати на енергію, транспортування та оплату праці, а не лише нестача сировини.

Фермери водночас попереджають про менший урожай соняшнику у 2025 році. На їхню думку, це може стати фактором локального дефіциту продуктів саме в Кіровоградській області.

Споживачам радять планувати закупівлі та порівнювати ціни в різних торговельних мережах, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Крім того, в Кіровоградській області виникло подорожчання продуктів. Експерти радять споживачам планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових точках та обирати оптимальні пропозиції.

