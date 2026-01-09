Подорожчання проїзду в Ужгороді набуло чинності після ухвалення нових тарифів на міські автобусні перевезення, тому розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Ужгороді відчули користувачі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, подорожчання проїзду в Ужгороді передбачає, що оплата за квиток з використанням валідатора або електронного квитка тепер становить 18 гривень.

А якщо розраховуватися готівкою у водія транспортного засобу, пасажири змушені віддавати всі 23 гривні. Рішення про підвищення тарифів ухвалили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради ще 22 грудня.

Питання про подорожчання проїзду в Ужгороді підняли з урахуванням клопотань перевізників та необхідності забезпечити стабільність і прозорість транспортної системи.

Міська рада пояснила, що зміни покликані забезпечити якісні та безпечні транспортні послуги для містян, підтримати розвиток автомобільного транспорту та збалансувати платоспроможний попит на перевезення з витратами перевізників.

Крім того, нові тарифи спрямовані на підвищення прогнозованості доходів компаній, що забезпечують функціонування автоматизованої системи обліку розрахунків за квитки.

Важливо зазначити, що підняття тарифів вплинуло на всіх, хто користується автобусами щоденно. Зокрема на людей, які сплачують готівкою, адже різниця між електронним квитком та паперовим наразі становить 5 гривень.

Для тих, хто регулярно користується транспортом, це означає додаткові витрати у місяць, що потребують корекції сімейного бюджету.

Водночас міськрада наголошує, що такий крок дозволить забезпечити регулярне технічне обслуговування автобусів, покращити графіки руху та гарантувати безпеку перевезень.

