Політолог Руслан Бортник пояснив, що операція США проти Венесуели пройшла не за рішенням Ради безпеки ООН, а тому спонукає інші країни вирішувати питання своїх національних інтересів силою, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі .

«Венесуела – це вже давно геополітична, економічна та військова база в Латинській Америці для Китаю та російської федерації. Це ще одне протистояння, схоже на українське, на близькосхідне, на тайванське, на багато інших. Продовження боротьби між умовним політичним Глобальним Півднем та умовним політичним Глобальним Заходом», – стверджує Руслан Бортник .

За словами експерта, точиться боротьба за контроль над Латинською Америкою, далі буде Колумбія та схожі країни. Трамп, констатує він, реалізує Доктрину Монро – це недоторканність Америки, це право США робити в Латинській та Північній Америці все, що завгодно, тим більше, що Венесуела має найбільші у світі запаси нафти.

«США, як провідна частина Заходу, втрачають привілей спиратися на міжнародне право, тому що самі не діють, виходячи з міжнародного права. Якби була необхідність та доцільність проведення операції щодо Венесуели, необхідно було збирати Раду безпеки ООН, шукати там консенсус, голосувати і потім, можливо, проводити вже якусь операцію щодо Венесуели. Самостійні речі відкривають дорогу для всіх інших країн. Право сили домінує», – попереджає Руслан Бортник .

Отже, констатує він, все це посилює ймовірність операції Китаю проти Тайваню та багатьох інших конфліктів. За його словами, тепер ми перебуваємо в стадії переформатування і, можливо, формування нового балансу, як і після Другої світової війни, виходячи з сили та можливостей сторін, а не з права.

