Подорожчання проїзду у Вінницькій області пов’язане з необхідністю привести розцінки у відповідність до економічних реалій.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже набуло чинності на автобусному сполученні між Вінниця та Козятин, повідомляє Politeka.

Новий тариф почав діяти з січня 2026 року.

Про зміну тарифу журналістам стало відомо під час розмови з представником асоціації перевізників Вячеславом Дарморосом. Він пояснив, що вартість на цьому напрямку тривалий час не переглядали, хоча витрати перевізників зростали.

За словами Дармороса, відстань між обласним центром і Козятином становить 85 кілометрів. При цьому ціна за кілометр залишалася нижчою, ніж на багатьох інших маршрутах регіону. Саме тому коригування називають економічно обґрунтованим.

Представник асоціації наголосив, що підвищення відбувається поступово. Перевізники намагалися врахувати можливості мешканців, аби не створювати різкого фінансового навантаження.

Водночас тарифна політика на інших напрямках відрізняється. Для прикладу, рейс із Вінниці до Хмільника має протяжність 63 кілометри, а квиток там коштує 161 гривню. Це суттєво більше, ніж поїздка до Козятина.

Фахівці галузі зазначають, що подорожчання проїзду у Вінницькій області пов’язане з необхідністю привести розцінки у відповідність до економічних реалій. Йдеться про витрати на пальне, технічне обслуговування транспорту та організацію перевезень.

Також варто зауважити, що перевізники підкреслюють, що новий тариф уже застосовується під час продажу квитків. Очікується, що такий крок дозволить зберегти стабільність сполучення та підтримати належний рівень сервісу для жителів області.

