Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що час почав працювати проти росії, адже гроші і запаси зброї закінчуються, однак є ризики і для України – наслідки обстрілів.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, американські аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що час більше не працює на користь кремля, оскільки російська модель військового кейнсіанства веде до критичного перегріву економіки. Дефіцит робочої сили, продовжує він, становить 5 млн осіб, а вичерпання запасів радянської бронетехніки на базах зберігання вказуює на те, що у 2026 році наступальні спроможності росії можуть почати деградувати.

«Але ми теж маємо розуміти, що ворог намагається нас ослаблювати, постійно завдає ударів по території України, страждають наші люди. Ситуація на фронті важка, наші оборонці роблять усе самовіддано і героїчно для того, щоби зупиняти ворога. У тилу ворог обстрілює наші будинки, цивільну інфраструктуру, критичну, намагаючись нас ослаблювати. Але загалом ми, попри все, тримаємося», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Водночас Financial Times, зауважує експерт, позитивно оцінює розвиток і спроможності української економіки, видання пише про потенціал зростання. Однак, додає він, не треба також забувати, що у росії більше запасів і ресурсів.

«Так, вони їх вичерпують, бо воюють фактично за ті гроші, які у них є. росія спалює Фонд національного добробуту. Все, що могло піти на соціальні потреби, економічні, на бюджет розвитку, йде на війну. Але разом з тим у нас є, скажімо так, певні позитивні тенденції, як пише Financial Times», – підсумовує Олександр Мусієнко.

