Проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, через це введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 2 по 8 березня охоплять десятки вулиць міста через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 2 по 8 березня.

02.03.2026 з 09:00 до 16:00 години будуть вимикати світло на проспекті Юності.

03.03.2026 з 09:00 до 16:00 години електрику вимкнуть через планові та профілактичні роботи. У зв'язку з цим світла не буде в будинках за адресами:

Академіка Янгеля — 66, 68, 87, 91;

Богдана Ступки — 3, 13, 17;

В'ячеслава Чорновола — 2Б;

Громова — 1, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Ісмаїла Гаспринського — 14, 16А, 16Б;

Київська — 31, 31Г; вул. Саксаганського — 2;

Чорновола — 2А, 6, 29;

пров. Академіка Янгеля — 6, 8, 10;

пров. Громова — 8

04.03.2026 з 09:00 до 16:00 години світло буде відчутнє у Вінниці в будинках, що розташовані на таких вулицях:

вул. Данила Галицького — 58, 62;

вул. Келецька — 1, 2, 12, 12А

05.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла у Вінниці. Вони стосуються таких адрес:

Келецька — 66;

Олексія Миргородського — 78, 78А, 98;

Скіфська — 2, 2В, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54;

пров. Скіфський — 2, 2В, 2Г, 2Д, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51;

пр. 2-й Енергетиків — 2, 4;

пр. 4-й Енергетиків — 8, 18;

Скіфський — 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: як це вдарить по кишенях.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: які зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: як можна отримати цю підтримку.