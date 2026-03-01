Рекомендуємо слідкувати за актуальними графіками відключення світла в Одеській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 2 по 8 березня триватимуть через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 2 по 8 березня, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

02.03.2026 року будуть додатково вимикати світло в межах Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00 години в наступних населених пунктах:

в селі Новоселівка;

в селі Соболівка, вулиці Польова та Шевченка;

в селищі Чубівка. вул. Привокзальна.

Також 2 березня в межах Великобуялицька територіальна громада також будуть діяти обмеження. Вони триватимуть з 9 до 17 години за такими адресами:

с-ще Буялик вулиці:

8-го Березня — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Б/Н

Армійська — 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Вдовиченка Івана — 1–13

Виноградна — 1–100 (велика кількість будинків)

Грушова — 1–39

Дудника Андрія — 1, 1/А, 2–25, 3–7, 6/А, 16/А, 17/А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/А, 24/Б

Заводська — 1–27, 1А

Залізнична — 1–49, 5, 7, 9, Б/Н

Зелена — 1–32, 4–8, 7А, Б/Н

Калинова — 1–120, 2А–2В, 3-А, 42А–42В, 44А, 46А–46В, 70А, 8А, 8Б

Кисельова — 1–182, 3, 4, 4А, 42-А, 47А, 55А, 68А, 70/Б, Б/Н

Миру — 1–26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1А, 20

Одеська — 1–58, 1/Г, 1А, 1Б, 9А

Перемоги — 1–26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32

Південна — 1–40, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Покровська — 1–185, 2А, 102А, 108А, 125А, 132А–132Б, 143А, 162А, 167А, 76А, 78/А, 90А, Б/Н

Привокзальна — 1–16, 1/Б, 1А, 2/А, 2А–2В

Садова — 1–24, 2А, 3–9

Строкатої Ніни — 1–5, 2А, 4/А

Театральна — 2–35

Тіниста — 1–28, 3, 4–9, 30

Тюріна — 42, 45, 46, 50, 54

Ушинського — 1–24

Центральна — 1–98, 1/А, 1/Б, 3В, 4А, 11/А, 12А–12Г, 13/А, 28/А, 40Б, 46А, 52А

Шкільна — 1–60, 1А, 2А, 5/Б, 6А, 8Б, 29А

Яні — 1–166, 1А, 152А, 153А

просп. Миру — 1, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 13, 17

с. Великий Буялик вулиці:

Базарна — 11–27, 29, 33, 35

Болгарська — 1–99, 100–300+

Комарова — 1–25, 3А

Перша

Преображенська — 1–99, 100–179А, 132А–132Б, 143А, 153А, 157, 159А, 159Б, 161А, 163, 165, 167, 169, 171

Степова — 1, 4, 5, 7, 12, 72, 74, 76, 78, 80, 146

Успенська — 5, 8, 9, 10, 11, 14–25, 31, 33

Христо Ботева — 7, 11, 14, 17–25, 28, 30, 32, 35, 36, 42, 46

Шкільна — 1–9, 1А, 3А, 5А, 5/Б, 6, 60–63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 9

Яні — 1–160, 152А, 166, 2–29, 31, 33–42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98

просп. Миру — 1, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 13, 17

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії: 03.03.2026 року з 08:00 год. до 19:00 год в селі Яськи.

