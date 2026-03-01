Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують приватні власники та організації через платформу «Допомагай».

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне у різних районах через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє ознайомитися з актуальними пропозиціями та обрати варіант, який відповідає потребам переселенців.

Кожне оголошення містить детальну інформацію про умови проживання, наявність комунікацій та додаткові обов’язки мешканців, якщо такі передбачені власником.

Серед пропозицій є повністю облаштовані будинки та квартири, готові прийняти сім’ї або окремих людей. У селі Романків Обухівського району доступний трикімнатний будинок із кухнею, ванною, санвузлом та автономним енергопостачанням.

Дане безкоштовне житло для ВПО в Київській області обладнане електрикою, водою, газом, каналізацією та інтернетом. Для проживання необхідно доглядати садибу, за що передбачена щомісячна доплата.

У самому Києві також надають варіанти для переселенців. Наприклад, на Парково-Сирецькій одинокій жінці пропонують окрему квартиру на Дорогожичах, щоб вона могла доглядати за літнім дідусем, проживаючи у комфортних умовах із усіма зручностями.

Ще одна пропозиція передбачає житло для енергійної та господарної жінки, яка допомагатиме незрячому літньому чоловіку. В оголошенні зазначено, що вона може бути з дитиною.

Платформа «Допомагай» дозволяє обирати дах над головою за різними критеріями. Всі оголошення перевіряють вручну, щоб гарантувати безпечне та надійне проживання переселенців.

Для зручності користувачів власники радять заздалегідь уточнювати доступність житла перед приїздом.

