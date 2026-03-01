В Одесі знову доступні безкоштовні продукти для ВПО, а також відновлено щоденну роздачу гарячої їжі, тому розповідаємо про це більше.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі продовжують надавати у межах роботи БФ "Гостинна хата", а також через відновлений проєкт «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

З 5 січня цього року організатори знову розпочали щоденну роздачу гарячих обідів. Про це йдеться на офіційній сторінці благодійного фонду у Фейсбук.

Пункт видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі працює на вулиці Водопровідна 13. Щодня о 12:30 тут можна отримати гарячу їжу та теплі напої.

Допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Паралельно, у фонді діють оновлені правила щодо видачі продовольчих наборів.

Йдеться саме про безкоштовні продукти для ВПО в Одесі. З 10.02.2025 у центрі запроваджено обмеження. Щодня видають лише 50 наборів. Пріоритет отримують новоприбулі переселенці, при цьому відлік ведеться від дати реєстрації довідки.

Для них допомога передбачена раз на місяць упродовж перших 3-х місяців після реєстрації. Інші категорії можуть розраховувати на продовольчу підтримку один раз на 2 місяці.

Це матері, які самостійно виховують дітей за наявності підтверджуючих документів, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери віком 70+, подружжя пенсіонерів 70+, самотні люди з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо уточнюється ситуація для переселенців з Херсону. Вони можуть отримувати набори раз на 2 місяці або у центрі БФ "Гостинна хата", або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

Якщо допомогу вже отримано в одному з центрів, повторне звернення до іншого можливе не раніше ніж через 2 місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.