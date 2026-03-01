З метою підвищення надійності електропостачання вводяться графіки відключення світла в Київській області на тиждень з 2 по 8 березня.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 2 по 8 березня будуть діяти в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 2 по 8 березня.

02.03.2026 року вимикатимуть електрику в межах Переяславської територіальної громади. Світло вимикатимуть у наступних населених пунктах та таких часових проміжках:

08:30–20:00, м. Переяслав вулиці:

Богданівська — 1, 1/б, 2–7, 9;

Верхній Вал — 21;

Ковальська — 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Кріпосна — 19, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 29/2, 33, 33/2, 35, 35А;

Літописна — 39/в;

Сікорського Михайла — 34;

Успенська — 1–9, 11А, 12–20, 20А, 22–26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А;

Хмельницького Богдана — 71, 71Б, 73;

пл. Переяславської Ради — 1

08:00–18:00, с. Мазінки вулиці:

Альтицька — 1, 2А, 3, 5–8, 10, 12–21, 23, 24А, 25, 27, 29–42, 45, 46, 48–53, 55–68, 70, 73, 74, 76–94, 94 ТП-571, 98, 100;

Вишнева — 1, 3, 4, 6–10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

Зарічна — 1–5, 8, 12;

Левадня — 1, 3–5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28; вул. Лугова — 1–3;

Миру — 1–4, 5–17, 19–29, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; вул. Поліська — 1–11, 13–71, 2 ТП-627, 41А, 43 ТП-96;

Польова — 2–22, 24А, 26–38, 141;

Українки Лесі — 2–4, 6–9, 11–22;

Центральна — 1, 1А, 1-А, 2, 3, 5–14, 16, 18, 18-А, 19–24, 26–33, 35, 37–56, 55_ТП-59, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 107;

Шевченка — 1, 1А, 2–14, 16–29, 31, 31/а, 33–36, 40, 42;

пров. Альтицький — 1–4;

пров. Шевченка — 1, 2, 7

08:00–18:00, с. Харківці — вул. Сонячна — 28, 32, 33А

03.03.2026 року з 08:00 до 18:00 години електрику також вимикатимуть через планові роботи в мережах. Вони стосуються села Іванковичі на вулицях:

1 Травня — 2, 3, 5

Академічна — 25, 34/1, 77

Архітектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 0051, 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, Б/Н

Бузкова — 0601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербицького — 2Б, 2В, 9, 15–28

Вишнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 55, :0433, :1507

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1–14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б

Заповідна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23–25, 27, 28, 31, 44–47, 52, 53, 67

Захисників Вітчизни — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчих — 2А, 3, 5, :1670

Зоряна — 30–41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Київська — 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Д, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7-А, 9-А, 11, 13-А, 15, 15-А, 17-А, 23, 31, 31А, 31Б, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 33-Ж

Круглицька — 1/1–1/4, 3/1–3/8, 5, 7, 9, 16

Лесі Українки — 1, 5, 6-А, 7, 10, 12, 17, 20, 20\Б, 20А, 25-А, 29, 31, 33, 41, 43

Мальовнича — 1–12, 12-А, 14–61, 7–9

Місячна — 1, 3, 6, 9-А

Озірна — 11

Північна — 3, 7, 9, 13, 15, 15-А

Підгайна — 1, 6, 8, 16

Степова — 4А, 16, 19-А, 21, 23, 27, 82, 84, 86, 88, 88-Б, 92, 96

Яблунева — 7

Ягідна — 1, 1-Б, 2В, 3-Д, 4, 5, 7, 9

пров. Ягідний — 1-Б, 7, 11

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.