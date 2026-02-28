Оприлюднено додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Київській області 1 березня через профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8:30 до 19 години в наступних населених пунктах:

с. Вовчків вулиці:

Космонавтів — 28;

Молодіжна — 1, 1Б, 2, 2А, 3Б, 5, 7, 8, 9;

Українки Лесі — 33;

Хитяників — 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10–12, 14, 15, 17–24, 26, 32, 34, 36, 40, 46, 52, 60, 62, 66, 80, 82

м. Переяслав вулиці:

Альтицька — 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10–14, 14а, 16, 18, 18А, 20, 24, 26, 28, 30 кв.1, 30/1, 30А;

Андрієвича Якова — 4, 6–8;

Миру — 1А, 1Б, 2–5, 7;

Приальтицька — 1А, 2–6;

Святого Єфрема — 1–4, 3А, 3В, 4/а, 6, 7;

Хмельницького Богдана — 68, 70, 70/20, 74-а, 74-Б, 76, 84/40, поз. 1;

пров. Альтицький — 1–4, 3А, 6–10

Також, 1 березня у зв’язку з виконанням запланованих технічних заходів у селі Карапиші тимчасово припинять електропостачання. Відключення відбудеться з 09:00 до 19:00 години. Без світла залишаться споживачі на таких вулицях:

вул. Набережна;

вул. Н. Кривошеї (частково);

вул. Сагайдачного.

Мешканців просять заздалегідь врахувати зазначені обмеження, спланувати користування електроприладами та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

