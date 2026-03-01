Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 2 по 8 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж.

У Сумах запроваджуються планові графіки відключення світла, які охоплять десятки вулиць упродовж тижня з 2 по 8 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 2 по 8 березня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж та проведенням профілактичних заходів. Енергетики наголошують, що відключення здійснюватимуться у чітко визначені години, тож мешканцям рекомендують заздалегідь планувати користування електроприладами та враховувати тимчасові перебої у електропостачанні.

02.03.2026 року з 09:00 до 16:00 години електрику вимкнуть у бинках міста Суми за наступними адресами:

Металургів — 56, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 79, 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97

Штепівська — 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 26А, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34

Агатангела Кримського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18А

Гарбузівська — 96, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 121/1, 123, 125, 127, 129, 131

Степаненківська — 1

Роменська — 80/2, 82

03.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години триватимуть знеструмлення через профілактичні роботи. Обмеження будуть діяти на таких вулицях:

Центральної Ради — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А

В'ячеслава Чорновола — 118–146, 120, 120А, 121, 124, 124/1, 125–135, 126–129, 131–144, 145–151

Генерала Чупринки — 2, 4

Гетьманський — 1, 3

Горобинова — 7

Данила Галицького — 136, 136/2, 138

Сергія Табали (Сєвєра) — 45, 47, 49, 51, 53/1, 53А, 55, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76

Олекси Грищенка — 15

Абрикосовий — 1, 3, 4, 5

Островського — 69/2

Луганська — 29–48

Пантелеймона Куліша — 31–52А, 53–59

Михайлівська — 2–6, 5А

04.03.2026 року вимкнення будуть тривати з 8 до 16 години в будинках, що знаходяться на вулицях:

Миколи Василенка — №1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 14, 16

Данила Галицького — №12

Михайла Лушпи — №2, 10/1, 12, 18, 22/1

Івана Сірка — №19, 21

Герасима Кондратьєва — №160

Тараса Шевченка — №1, 19, 21, 25

Новомістенська — №23, 23А, 23Б, 25

Шевченка — №25

05.03.2026 з 08:00 до 16:00 години також триватимуть додаткові обмеження. Вони стосуються наступних адрес:

Кругова — №1, 3, 5, 7–32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41, 43, 14–30, 25/2

Ярослава Мудрого — №89/1, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104

Віталія Терещенка — №15, 19, 21, 25, 31, 31/1

Леоніда Бикова — №1, 2, 3, 6, 6/1, 7, 7, 8А

Маковського — №1, 3, 4, 6, 8

2-Га Набережна Р. Стрілка — №23, 25, 27

Демиденківська — №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 9, 11

Польська — №1, 2, 3

Стефана Таранушенка — №1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Низовий — №1–7

Гетьманський — №14, 14/1

Олександра Коваленка — №17, 17, 19, 21, 34, 36, 38

Степана Бандери — №106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116

Центральної Ради — №1–13, 12/2

Шкільна — №10

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

