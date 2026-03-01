Через проведення планових робіт на електромережах, в Запоріжжі вимикатимуть світло, для зручності складено графіки на тиждень з 2 по 8 березня.

В Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 березня будуть діяти графіки відключення світла, їх вводять через планові роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Через проведення масштабних планових й профілактичних робіт на електромережах, в Запоріжжі вимикатимуть світло. Для зручності енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на тиждень з 2 по 8 березня.

02.03.2026 року вимикатимуть електрику через технічний ремонт електрообладнання. Знеструмлення вводяться з 10 до 16 години за такими адресами:

Героїв 55 Бригади (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героїв Дніпра (Тельмана): 43, 45, 49

Звягельська (Кривоносова): 1-19, 2-16

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Фелікса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33

03.03.2026 року електрика буде відсутня через планові роботи, які триватимуть з 9 до 17 години в будинках на вулицях:

Автодорожна: 159, 165, 167, 169, 171-231

Водограйна (Гаврилова): 1 (9 пов), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6), 5а

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 37 (9 пов), 39 (9 пов), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Івана Виговського (Волоколамська): 195-201, 214-224, 181-193, 206-212

Мостова (Ударників): 2-32, 3-19

Павла Чубинського (Панфьорова): 189-193, 195-211, 204-208, 210-288, 171-187, 188-200, 186

Памірська: 201, 203/207-217, 254-266, 205

Паторжинського: 192, 135а, 137-191, 142, 144, 150-154, 158-190

Підлісна: 12, 14, 16, 2-10, 3, 5-9, 11-47, 12/16, 18-22, 26-46, 49-57

Сиромя`тникова (Кіровоградська): 110, 112, 94-108

Теплова: 1-39, 2-34, 43, 41

пров. Астрономічний: 1-11, 2-14

пров. Ромський (Камчатський): 1-9, 2-12

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

