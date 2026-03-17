Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося через стрімке підвищення цін на паливо та зростання інших складових тарифу, повідомляє Politeka.
За словами голови правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту "Укравтотранс-Львів" Івана Велійки, коригування тарифів вже почало діяти на більшості приміських та міжміських маршрутів.
В середньому проїзд у Львівській області подорожчав на 10-15%, а мінімальна вартість квитків на окремих напрямках зросла з 30 до 35 гривень.
Також змінилася ціна за один кілометр – вона збільшилася з 2,3 до 2,7 гривень. Це означає, що пасажири, які долають великі відстані, відчують подорожчання проїзду у Львівській області значно сильніше.
На думку Івана Велійки, підняття вартості квитків пояснюється не лише зростанням цін на пальне. Вплинули також інші фактори: виросла ціна страхівки для перевізників, електроенергія для підприємств та газ.
Усі складові тарифу, які формують вартість перевезення, стали більш дорогими. Востаннє тарифи на приміські та міжміські маршрути змінювалися рік тому, і з того часу економічні умови значно змінилися.
Ці фактори зробили підвищення розцінок неминучим, адже перевізники змушені враховувати реальні витрати на обслуговування транспорту.
Іван Велійка зазначив, що різниця між тодішньою і сьогоднішньою оптовою ціною на дизельне паливо вражає. Менше тижня тому середня оптова ціна на дизель була у межах 51-53 гривень за літр, тоді як вчора вона вже досягла 64-66 гривень за літр.
Він додав, що якщо цінник на паливо й надалі буде зростати, тоді доведеться знову коригувати вартість квитків.
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.