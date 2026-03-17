Подорожчання проїзду у Львівській області вже відчули жителі регіону, особливо ті, хто регулярно користується приміськими та міжміськими маршрутами.

Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося через стрімке підвищення цін на паливо та зростання інших складових тарифу, повідомляє Politeka.

За словами голови правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту "Укравтотранс-Львів" Івана Велійки, коригування тарифів вже почало діяти на більшості приміських та міжміських маршрутів.

В середньому проїзд у Львівській області подорожчав на 10-15%, а мінімальна вартість квитків на окремих напрямках зросла з 30 до 35 гривень.

Також змінилася ціна за один кілометр – вона збільшилася з 2,3 до 2,7 гривень. Це означає, що пасажири, які долають великі відстані, відчують подорожчання проїзду у Львівській області значно сильніше.

На думку Івана Велійки, підняття вартості квитків пояснюється не лише зростанням цін на пальне. Вплинули також інші фактори: виросла ціна страхівки для перевізників, електроенергія для підприємств та газ.

Усі складові тарифу, які формують вартість перевезення, стали більш дорогими. Востаннє тарифи на приміські та міжміські маршрути змінювалися рік тому, і з того часу економічні умови значно змінилися.

Ці фактори зробили підвищення розцінок неминучим, адже перевізники змушені враховувати реальні витрати на обслуговування транспорту.

Іван Велійка зазначив, що різниця між тодішньою і сьогоднішньою оптовою ціною на дизельне паливо вражає. Менше тижня тому середня оптова ціна на дизель була у межах 51-53 гривень за літр, тоді як вчора вона вже досягла 64-66 гривень за літр.

Він додав, що якщо цінник на паливо й надалі буде зростати, тоді доведеться знову коригувати вартість квитків.

Джерело

Останні новини України:

