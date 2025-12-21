В Полтавской области возник дефицит продуктов, однако он наблюдается лишь на несколько продуктов, используемых украинцами для приготовления блюд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

По подсчетам аналитиков, украинский рынок томатов в значительной степени нацелен на импорт, ключевым поставщиком которого остается Турция.

Сезон реализации отечественных тепличных помидоров постепенно завершается, в связи с чем их присутствие на рынке заметно снизилось. Это приводит к дефициту продукции, в частности в Полтавской области, и непосредственно влияет на уровень стоимости.

Эксперты объясняют удорожание томатов нехваткой фиксируемого товара в течение последней недели. После сбора урожая в украинских теплицах спрос удовлетворяется преимущественно за счет импортных поставок, однако их объемов недостаточно для полного обеспечения потребителей. В результате продавцы вынуждены были пересмотреть отпускные цены в сторону повышения.

Аналитики отмечают, что рост стоимости может продолжаться и дальше, ведь спрос на помидоры остается стабильно высоким даже на фоне удорожания.

Одновременно наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов. Причиной роста цен является дефицит продукции в отдельных регионах страны, в сочетании со стабильным спросом от розничных торговых сетей формирует условия для дальнейшего повышения цен в этом сегменте.

Относительно картофеля эксперты прогнозируют отсутствие дефицита этой продукции в течение зимнего периода. В то же время, ценообразование в значительной степени будет зависеть от ситуации на европейском рынке. В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение цен на внутреннем рынке или даже приведет к их коррекции вниз.

