Графіки відключення світла в Одеській області на 20 березня пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про можливі обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Жителям рекомендують заздалегідь переглянути оновлені графіки відключень світла в Одеській області на 20 березня, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням та заздалегідь спланувати свої справи. Особливо це важливо для тих, хто працює або проводить важливі справи вдома, а також для організацій та підприємств, що потребують постійного електропостачання.

Планові відключення стосуватимуться лише окремих населених пунктів та вулиць, тож мешканцям варто перевіряти конкретні адреси, де буде тимчасово відсутнє електропостачання.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 12:00 до 18:00 години в таких населених пунктах:

  • в селі Качурівка, вулиці Центральна, Новоселів, Зелена;
  • в селі Федорівка, вулиці Тумачівська, Шкільна;
  • в селі Велика Кіндратівка;
  • в селі Петрівка;
  • в селі Новий Мир;
  • в селі Вишневе, вулиці Перемоги, Центральна;
  • в селі Ставки;
  • в селі Оброчне;
  • в селі Вестерничани.

Також відомо, що у зв’язку з виконанням профілактичних та планових робіт планується тимчасове відключення електроенергії в селі Веселе. Вони будуть діяти 20.03.2026 року з 08:00 до 19:00. Знеструмленими залишаться всі адреси населеного пункту.

