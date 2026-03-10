Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області згодом охопить також приміські маршрути громади.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області почала працювати в Чорткові з січня, забезпечивши перехід міського транспорту на безготівковий розрахунок, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири розраховуються за допомогою банківських карток або спеціальних пільгових носіїв.

Технологічне оновлення автобусів

Проєкт впровадило столичне ТОВ «Easy Soft», встановивши платформу для обліку фінансових операцій онлайн. Спеціальні валідатори з'явилися біля обох дверей кожного автобуса. Таке рішення пришвидшує посадку людей та мінімізує черги всередині салону.

Як працює механізм розрахунку

Щоб оплатити послугу, достатньо прикласти безконтактну картку чи «Картку чортків’янина» до пристрою. Звуковий сигнал підтверджує успішну транзакцію. Раніше видані пластикові документи залишаються дійсними, а нові оформлюють лише за потреби заміни.

Майбутні зміни та контроль

Незабаром мешканці зможуть купувати електронний квиток через термінали EasyPay.

Цифровізація робить обіг коштів прозорим.

Контролери перевірятимуть квитки мобільними пристроями.

Поступово готівку повністю витіснять цифрові платежі.

Експерти переконані: електронний розрахунок створить сучасну транспортну інфраструктуру, зробивши поїздки швидшими та безпечнішими для кожного громадянина.

Також варто зауважити, пасажирам радять заздалегідь підготувати безконтактні платіжні засоби, щоб забезпечити собі комфортні поїздки та уникнути непорозумінь.

