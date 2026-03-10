Графіки відключення світла у Сумах на 11 березня здійснюватимуться в межах міста для обслуговування електромереж.

У Сумах 11 березня заплановані графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням технічних і профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані роботи поінформували у пресслужбі «Сумиобленерго».

Зазначається, що відключення здійснюватимуться в межах міста для обслуговування електромереж та виконання необхідних профілактичних заходів. Електропостачання тимчасово припинятимуть у визначені години відповідно до затвердженого графіка відключення світла у Сумах на 11 березня.

З 8 до 16 години не буде електрики в десятках будинках у місті Суми, які знаходяться на таких вулицях:

Травнева — 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 25

Бетховена — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23

Миколи Міхновського — 1, 2, 2А, 3, 3/3, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Новий — 3, 7, 10

Тихоріченський — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А

Тихоріченська — 29, 29/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Широка — 2, 4, 6, 13, 15, 15А

Української Народної Республіки — 1, 1/4, 3, 4, 4/1, 5, 7

Михайлівська — 13Б, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/2, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Харківська — 12, 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 58/1

Холодноярської бригади — 7, 23, 24, 25, 25А

Василя Стуса — 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Прорізний — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12

Сонячна — 1, 1А, 2, 2В, 2Г, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Перекопська — 5А, 7, 7/1, 9, 11, 11/4, 13, 14, 14/1

Дунайський — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

Польова — 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Перемоги — 24

Петропавлівська — 65

Малинова — 1

Миколи Василенка — 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 16

Ганнівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Слюсарівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/1, 10, 11, 13

Генерала Чупринки — 2, 4, 8

Сергія Табали (Сєвєра) — 72, 74, 76

2-га Харківська — 12.

