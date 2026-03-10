Графіки відключення світла у Чернігові на 11 березня торкнуться лише частини вулиць.

У Чернігові 11 березня в окремих районах міста заплановані додаткові графіки відключення світла через проведення планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували у «Чернігівобленерго».

Зазначається, що графіки відключення світла у Чернігові на 11 березня торкнуться лише частини вулиць. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, де можливі відключення, та врахувати цю інформацію під час планування своїх справ, щоб мінімізувати можливі побутові незручності.

З 07:00 до 17:00 години вимикатимуть світло через профілактичні роботи в мережах. Обмеження триватимуть за наступними адресами:

Дніпровська — 6а, 34а;

Заньковецької — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 45А;

Миру — 21;

Світанкова — 2, 2а, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80;

Танкістів — 14.

З 09:00 до 17:00 години електрика також зникне в будинках Чернігова, які розташовані на таких вулицях:

Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20;

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18;

В’ячеслава Чорновола — 4, 8, 20, 9А;

Гарамів — 10, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25;

Ґельсінської спілки — 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68;

Дачне товариство «Лелека» — 15, 16, 17, 21, 26, 27;

Дмитра Бортнянського — 6, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;

Забарівський — 1, 3, 4;

Земська — 37, 39, 41, 43, 43А, 77а, 79а, 81, 83, 85;

Кибальчича — 2, 4, 5А, 6, 6а, 6б;

Кирила Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39а, 39Б, 41, 41а, 41Б, 41В, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59А, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 65, 65а, 65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77б, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 89А; вул. Кочерги — 1-21, 23, 4А;

Левка Лук’яненка — 53, 57, 59, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а;

Лісова — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а;

Мачеретівська — 20;

Миру — 52, 54, 56, 75;

Михайла Грушевського — 88, 88а, 90, 90д, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 118, 120, 120А, 122, 122а, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;

Набережна — 2, 31, 33;

Ніжинська — 1-18, 1б, 20, 22-27, 29, 17а, 17Б;

Ніжинський — 1-11, 13-20, 22, 24, 26, 11/2, 11а;

Нова — 3, 10, 24, 30, 32;

Олександра Лазаревського — 23-53, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1;

Олексія Сенюка — 2-9, 11-21, 23, 25, 34, 36, 36а, 38, 40, 10а, 13а, 22а;

Освіти — 77, 79, 81, 83, 88;

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49;

Пирогова — 13;

Північна — 34а, 34б, 34в, 36, 36а, 38, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45В, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 57, 59;

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а, 107б, 107в;

Прилуцька — 1а, 3-19, 21, 23-32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 10а, 18а, 24а;

Реміснича — 53;

Садова — 5, 8, 14, 15, 17-21;

Седнівська — 5, 23, 25/63;

Солов’їна — 1, 3-7, 11, 13, 14;

Солов’їний — 2, 10;

Сосницька — 41-64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д;

Сосницький — 4-9, 13, 19;

Соснова — 57, 59, 82;

Степний — 1, 2, 4, 5, 7-11, 13;

Степова — 1-3, 6-9, 11, 14, 16-18, 21-23, 25-28, 31, 33;

Стрілецька — 40.

