Подорожчання продуктів в Полтавській області найбільше помітне на бакалії, овочах та фруктах, що впливає на щоденні витрати домогосподарств, повідомляє Politeka..

Середня ціна гречки за кілограм досягла 50,82 грн. У різних супермаркетах вона коливається від 42,90 грн у Auchan до 64,60 грн у Megamarket. Для порівняння, у лютому середня вартість складала 47,48 грн, що означає підвищення на 1,34 грн. Щоденні моніторинги свідчать про поступове збільшення вартості: на початку березня гречка коштувала близько 48,37 грн, до кінця місяця середня ціна стабілізувалася на рівні 50,82 грн.

Експерти пояснюють, що вплив на ціни мають коливання постачання, сезонні фактори та підвищення витрат на логістику.

Найбільше здорожчання торкнулося овочів, зокрема перцю. Середня ціна сьогодні становить 313,93 грн/кг. У мережах Auchan та Novus продукт продають за 294,50 грн та 299,00 грн відповідно, а у Megamarket він коштує 348,30 грн. У лютому середнє значення становило 279,96 грн, тобто за місяць ціни зросли майже на 23 грн. Таке підвищення пов’язане із сезонним дефіцитом та витратами на імпортні поставки.

Серед фруктів найбільш відчутне подорожчання мандаринів. Середня ціна за кілограм піднялася до 80,70 грн, тоді як у січні становила 70,83 грн. У різних супермаркетах розкид цін значний: Auchan – 64,70 грн, Metro – 64,00 грн, Megamarket – 113,40 грн. Аналітики пояснюють різницю регіональними поставками та коливаннями курсу валют, що впливає на імпортні партії.

Аналітичні дані свідчать про поступове, але стабільне подорожчання основних продуктів у Полтавській області. Найбільш вразливими до підвищення цін виявилися овочі та фрукти, тоді як бакалія зросла помірно. Це зростання може відобразитися на щомісячних витратах родин, що активно відслідковують цінові коливання.

