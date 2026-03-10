Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області залишаються доступними завдяки низці благодійних фондів та волонтерських організацій.

У Львівській області організовано видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Програма охоплює сім’ї з дітьми та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, надаючи їм базову продовольчу підтримку.

Одним із ключових пунктів допомоги є БО БФ "Карітас Львів УГКЦ”. Організація приймає звернення від внутрішньо переміщених осіб і забезпечує продуктовими наборами, а також іншою необхідною підтримкою. Для уточнення деталей можна звертатися за телефоном +380673414688.

Ще одним осередком допомоги є Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Тут підтримку отримують різні категорії населення: діти, літні люди, жінки, переселенці, малозабезпечені та багатодітні родини. Детальну інформацію щодо умов видачі продуктів можна дізнатися за телефонами +380965097557 та +380322767637.

У регіоні працює й Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”. Фахівці центру допомагають тим, хто цього дійсно потребує. Звертатися рекомендують попередньо за номерами +380502596970 або +380630718146. Інформацію також розміщено на сторінці організації у Facebook. Підтримку отримують діти, літні люди, жінки, переселенці та малозабезпечені сім’ї.

Крім того, функціонує Благодійний Фонд "Анни Марії”, який надає допомогу людям у складному становищі. Для звернення потрібно телефонувати за номером +380989159140.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області залишаються доступними завдяки низці благодійних фондів та волонтерських організацій, забезпечуючи базові потреби та підтримку сімей у непростий час.

