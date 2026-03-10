Через це на 11 березня встановлено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області, що дозволять заздалегідь планувати свій день.

Оприлюднено додаткові графіки відключення світла, що будуть введені у частині насенеих пунктів Вінницької області на 11 березня, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

В межах регіону проведуть профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Через це на 11 березня встановлено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області, що дозволять заздалегідь планувати свій день.

Так, з 8:00 до 17:30 електропостачання буде відсутнє у населеному пункті Іванівка. Знеструмлення торкнеться будинків на визначених вулицях:

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55/1, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Лісова: 2, 3, 4, 5, 8, 591

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 7

Тракторна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 14А, 16, 18, 20, 24, 26

Українська: 1, 15

Ю. Лисового: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 57, 1254

провулок 1-й Коцюбинського: 1, 2, 3

провулок 2-й Коцюбинського: 1, 2, 3

провулок 3-й Коцюбинського: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Крім того, з 8:00 до 17:00 відключення світла відбудеться у Хижинці. Тут енергетики проводитимуть планові роботи на мережах, у зв’язку з чим без електрики тимчасово залишаться будинки за вказаними адресами:

1 Травня: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 1114

Зелена: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 60

Коцюбинського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 50

Нагірна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 31

Павлушенка: 23, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 46А, 48, 51, 53, 54, 64

Польова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 12А, 14, 26, 27.

Також з 9:00 до 17:00 додаткові відключення електроенергії заплановані у населеному пункті Цвіжин, де знеструмлення охопить окремі будинки за визначеними адресами:

В. Білошкурського: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, буд. 20

Вороніна: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 58, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 1400

Д. Нечая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Лугова: 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 46, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 68, 300, 659

Набережна: 1

Чубаря: 2, 13

Шевченка: 10, 29А

Шевчука: 1, 2, 3, 5А, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 1027

провулок Вороніна: 1, 2, 3, 5.

