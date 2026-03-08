Завершення опалювального сезону 2026 в Запоріжжі відбуватиметься поступово, з урахуванням температури, стану мереж і безпекових ризиків.

Завершення опалювального сезону Запоріжжі у 2026 році визначатимуть за погодними показниками та станом тепломереж, повідомляє Politeka.

Ця зима стала випробуванням через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та масштабні знеструмлення. Попри складну безпекову ситуацію, комунальні служби забезпечили стабільне теплопостачання та водопостачання у більшості будинків.

Рішення про відключення тепла ухвалюють на основі середньодобової температури повітря. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830, теплопостачання припиняють, якщо протягом трьох днів поспіль середня температура перевищує +8 °C. Минулого року сезон завершили 27 березня, цього року планують діяти аналогічно, враховуючи нормативи та фактичні погодні умови.

Багатоквартирні будинки обладнані лічильниками тепла, що дозволяє власникам або ОСББ самостійно регулювати подачу енергії. У теплі дні можна зменшувати температуру в приміщеннях, економлячи ресурси та підтримуючи комфорт.

Паралельно в місті вже розпочалася підготовка до сезону 2026–2027 років. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що роботи стартували завчасно за дорученням Президента та Прем’єр-міністра, щоб підвищити готовність до можливих викликів.

Головний акцент роблять на захисті критичної інфраструктури та підвищенні енергонезалежності. Триває будівництво захисних споруд на ключових об’єктах, впроваджуються альтернативні джерела енергії. Завдяки міжнародній підтримці регіон отримає 59 когенераційних установок сумарною потужністю 115 МВт та 28 комунальних сонячних електростанцій загальною потужністю 2,5 МВт на базі лікарень, шкіл та підприємств.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Запоріжжі відбуватиметься поступово, з урахуванням температури, стану мереж і безпекових ризиків. Мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб та планувати споживання енергії відповідно до оновлень.

