Можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, тому складено графіки відключення світла на тиждень з 9 по 15 березня у Черкаській області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 березня охоплять низку населених пунктів через планові роботи в енергосистемі, пише Politeka.net.

Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».

Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 березня, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

09.03. 2026 року з 08:00 до 17:00 перерви в електропостачанні очікуються одразу в кількох населених пунктах:

с. Журавка вул. Краєвидна, Вишнева

с. Топильна вул. Кобзаря

10.03.2026 року у період з 08:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимикатимуть у низці будинків за визначеними адресами:

м. Шпола вул. Корольова, Скринниківська, Грушевського, Франка

с. Сердегівка все село / кафе «Вікінг»

с. Надточаївка вул. Лиса Гора, Желєзнякова, Центральна, Рябцівка, Шевченка / Надточаївська початкова школа, приміщення колишнього старостату, магазини в центрі, господарство

с. Лебединв ул. Перемоги

11.03.2026 року з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть необхідні роботи на електромережах:

с. Бурти вул. Миру

с. Лебедин вул. Перемоги

с. Капустине вул. Т.Г. Шевченка, Новошкільна, Левадна, Садова, Н.Д. Чекмак

м. Шпола вул. Макаренка, Сергія Рошинського, Зелена

13.03.2026 року у деяких населених пунктах громади відключення світла заплановані з 08:00 до 16:00 години:

с. Мар’янівка вул. Центральна, Сигнаївська

м. Шпола вул. Хмельницького, Холодноярська, Соборна, 35, 37, 39, Різдвяна / нотаріус, магазини «Епіцентр», «Оптика», «Декор HOME», перукарня, магазин «Продукти».

