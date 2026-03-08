Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 березня охоплять низку населених пунктів через планові роботи в енергосистемі, пише Politeka.net.
Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».
Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до графіків відключення світла у Черкаській області на тиждень з 9 по 15 березня, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.
09.03. 2026 року з 08:00 до 17:00 перерви в електропостачанні очікуються одразу в кількох населених пунктах:
- с. Журавка вул. Краєвидна, Вишнева
- с. Топильна вул. Кобзаря
10.03.2026 року у період з 08:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимикатимуть у низці будинків за визначеними адресами:
- м. Шпола вул. Корольова, Скринниківська, Грушевського, Франка
- с. Сердегівка все село / кафе «Вікінг»
- с. Надточаївка вул. Лиса Гора, Желєзнякова, Центральна, Рябцівка, Шевченка / Надточаївська початкова школа, приміщення колишнього старостату, магазини в центрі, господарство
- с. Лебединв ул. Перемоги
11.03.2026 року з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть необхідні роботи на електромережах:
- с. Бурти вул. Миру
- с. Лебедин вул. Перемоги
- с. Капустине вул. Т.Г. Шевченка, Новошкільна, Левадна, Садова, Н.Д. Чекмак
- м. Шпола вул. Макаренка, Сергія Рошинського, Зелена
13.03.2026 року у деяких населених пунктах громади відключення світла заплановані з 08:00 до 16:00 години:
- с. Мар’янівка вул. Центральна, Сигнаївська
- м. Шпола вул. Хмельницького, Холодноярська, Соборна, 35, 37, 39, Різдвяна / нотаріус, магазини «Епіцентр», «Оптика», «Декор HOME», перукарня, магазин «Продукти».
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Черкаській області: якою буде ситуація найближчим часом.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Черкаській області: хто буде отримувати до 2 595 гривень щомісяця.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: де можна заробляти 45 тисяч.