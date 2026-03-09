Кожен охочий може звернутися до організаторів, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Києві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує діяти через безкоштовні гарячі обіди та напої, повідомляє Politeka.

Програму спрямовано на людей поважного віку, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через війну або фінансові труднощі.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм і вимог безпеки. Меню включає вегетаріанські та веганські позиції, що забезпечують поживність і відповідають потребам літніх людей.

Обіди доступні мешканцям столиці та переселенцям із постраждалих регіонів. Видача відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» (вул. Мрії, 13:30), вул. Новомостицька, 2-Г (14:00) та вул. Нижній Вал, 23 (15:30).

Організатори закликають інформувати знайомих і сусідів про можливість отримати харчування, щоб підтримка охопила більше людей. Волонтери також забезпечують мінімальний соціальний супровід: спілкуються з відвідувачами та консультують щодо побутових питань і здорового способу життя.

Завдяки ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час, а також підтримувати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Організатори радять ознайомитися з графіком роботи пунктів і дотримуватися правил на кожній локації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну видачу. Регулярна участь допомагає літнім людям відчувати підтримку громади та стабільно користуватися гарячим харчуванням.

Кожен охочий може звернутися до організаторів, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Києві та отримати підтримку систематично, отримуючи продукти та супровід для комфортного повсякденного життя.

