Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 10 березня охоплять частину регіону через планові роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Радимо заздалегідь перевірити перелік населених пунктів Кіровоградської області, де 10 березня заплановані графіки відключення світла, і врахувати можливі перебої під час планування щоденних справ, щоб уникнути незручностей.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах тимчасові відключення електроенергії заплановані в кількох населених пунктах. У селі Бережинка електропостачання буде відсутнє з 9:00 до 19:00 за визначеними адресами:

Героїв України — 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151-162, 164А, 165-168, 170-173, 175-190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210

Нова — 1а, 3, 7-10, 15, 17, 20-21, 31, 33, 36, 39, 47-49, 53, 57-58, 74, 76-77

Затишна — 18, 35, 45, 107

Озерна — 1, 1а, 2-3, 9, 11, 13

Вишнева — 42, 45, 50, 55, 57

Сонячний пров. — 2-5, 7, 9, 9а, 10-12, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 33, 35, 37, 39-41, 43-44, 47, 50, 52-54, 59, 61-63, 80

Набережна — 1-12, 14-18, 20-23, 25-28, 32, 34, 36-37

У Макове світло вимикатимуть з 9:00 до 16:00 на окремих вулицях, перелік яких визначено у графіку:

Архітектурна — 1-2, 4-6, 40-41

Весняна — 6

Степова — 2, 4-5, 6а, 7-8, 10, 12, 14-15, 15а, 16-18, 17а, 20-21, 23, 27, 31-32

У селі Верхівці планові знеструмлення триватимуть з 9:00 до 17:00 та охоплять конкретні будинки:

Дачна — 1-2, 4, 6-9

Зелена — 8, 10, 16, 24

У Гутницька електропостачання тимчасово припинять з 9:00 до 17:00 на низці вулиць.

Лісова — 1-4, 6-8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партизанів України — 5-6, 9, 13

Центральна — 1, 3-14, 19, 22-23, 25-26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

