У зв’язку з плановими роботами на 10 березня встановлено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 10 березня охоплять лише деякі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики проведуть профілактичні роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. У зв’язку з цим на 10 березня встановлено погодинні графіки відключення світла у Вінницькій області, що дозволять мешканцям заздалегідь планувати свої справи.

З 12:00 до 17:30 години електрику вимкнуть в населеному пункті Іванівка. Знеструмлення охоплять наступні вулиці:

Кушніра: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41

Польова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 1117

Т. Г. Шевченка: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25

Українська: 1, 2, 2/1, 2Б, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56

провулок 1-й Український: 1, 2, 3, 7

провулок 2-й Український: 1

провулок 3-й Український: 1, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10

провулок Кушніра: 1, 3, 4, 5, 6

провулок Ю. Лисового: 5

З 9 до 16 години додатково вимикатимуть електрику в населеному пункті Станіславчик за такими адресами:

Закринична: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 40;

Молодіжна: 3, 4, 6, 7, 9.

З 9 до 16 години будуть вимикати електрику через планові роботи в мережах населеного пункту Будьки. Знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Б.Хмельницького: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32;

Жовтнева: 1, 4, 5;

І.Богуна: 14, 28, 29;

Історична: 2, 3, 5, 6, 13, 17, 27, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 504;

І.Франка: 3;

Котовського: 2;

Ланова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;

Леніна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22;

Лісова: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

Л.Українки: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Миру: 2;

Перемоги: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

Підлісна: 1;

Пролетарська: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Прорізна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11;

Садова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Урожайна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Центральна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 49, 50, 51, 61, 64;

Шевченка: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

