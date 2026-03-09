Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував рішення відправити українських спеціалістів з дронів-перехоплювачів у Йорданію, і оцінив, що ми отримаємо взамін, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я так думаю, що йдеться про те, щоб навчити персонал. Не знаю, чи це будуть американські військові, можливо, й американські. Можливо, спільно американо-йорданська військова місія плюс військові з країн Близького Сходу, які будуть готові навчатися збивати дрони нашими перехоплювачами», – зазначає Олександр Мусієнко.

За словами експерта, це питання дуже актуальне, адже, як пишуть окремі медіа, деякі країни Близького Сходу збивали іранські дрони за допомогою Patriot. Ми про таке навіть не думали, констатує він, адже це не раціонально, тому шукали інші варіанти – створили мобільно-вогневі групи, використовувати ЗРК, перехоплювачі.

Також, зауважує експерт, важливо розуміти, що можна скільки завгодно говорити про ослаблення противника, але варто лише подивитися на Іран: санкції, удари по всій країні, Тегеран палає, а він все одно атакує весь Близький Схід дронами. Тому, констатує він, треба розвивати малу ППО і оцінювати, чи варто втручатись у чужі війни.

«Чи варто когось відправляти, враховуючи, що у нас війна? Як країни Близького Сходу допомагали нам протягом повномасштабного російського вторгнення? Що вони зробили для нас? Чи реагували невідкладно на наші потреби? Ось у чому питання. І категорично неприйнятно, щоби ми були втягнуті у якусь воєнну кампанію проти Ірану тим чи іншим способом. Для нас це взагалі недоцільно. Ми з цього нічого не отримаємо. Ну, давайте говорити відверто. Подивимося. Це зараз арабським країнам не дуже добре. А що вони скажуть, коли їм стане краще? Будуть діяти, як Сполучені Штати», – підсумовують Олександр Мусієнко.

