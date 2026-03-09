Подорожчання продуктів у Харкові у березні 2026 року стало помітним для звичайних споживачів, які бачать все більші витрати у супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксується одразу в кількох категоріях товарів, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Мінфіну, подорожчання продуктів у Харкові видно по середній вартості низки популярних товарів.

Зокрема, середній цінник на масло Селянське 72,5% у фасуванні 200 гр становить 110,52 грн. Станом на зараз в Auchan цей продукт коштує 106,90 грн.

Для порівняння, у лютому 2026 року середньомісячна ціна на масло Селянське 72,5% 200 гр становила 104,47 грн. Тоді в Auchan воно коштувало 103,35 грн, у Metro 105,94 грн, а в Megamarket 104,11 грн.

Зросла і вартість м’ясної продукції. Середня вартість на курятину Наша ряба стегно 1 кг зараз становить 190,33 грн. У Metro станом на зараз цей товар продається по 201,66 грн, тоді як у Novus його вартість складає 179,00 грн.

У лютому 2026 року середній цінник на курятину Наша ряба стегно 1 кг був 176,86 грн. У Metro він становив 177,98 грн, в Auchan 170,57 грн, а в Novus 182,04 грн.

Також зафіксовано зміни у сегменті консервів. Середня ціна на кукурудзу Верес 340 гр наразі складає 59,92 грн. У січні 2026 року середньомісячна ціна на кукурудзу Верес 340 гр становила 58,05 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Харкові зумовлене низкою чинників. Серед них війна, яка впливає на скорочення виробництва через зменшення поголів’я худоби та птиці.

Значну роль відіграє і логістика. Додаються і енергетичні труднощі, оскільки перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

