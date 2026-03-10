Грошова допомога для ВПО у Київській області в березні має на меті підтримати людей у період адаптації на новому місці проживання, допомогти покрити базові витрати.

У Київській області продовжує діяти комплексна система державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє Politeka.net.

Деталі програми озвучили у Національній соціальній сервісній службі.

Виплати на проживання

Громадяни, які вперше отримали статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову допомогу протягом перших шести місяців після переміщення. Розмір щомісячної підтримки становить:

3 000 гривень — на дитину;

3 000 гривень — на особу з інвалідністю;

2 000 гривень — для дорослої внутрішньо переміщеної особи.

Щоб оформити виплати, необхідно отримати довідку ВПО та подати заяву. Це можна зробити кількома способами: через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Після завершення шестимісячного терміну право на подальше отримання грошової допомоги у Київській області зберігається за вразливими категоріями населення.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші соціально незахищені групи. Крім того, продовжити виплати можуть родини, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує встановленого граничного показника — 9 444 гривні.

Додаткова підтримка для працюючих

Окрім базової допомоги, протягом перших шести місяців передбачена додаткова фінансова виплата для переселенців, які офіційно працевлаштувалися. За інформацією Нацсоцслужби, щомісячна доплата становить:

2 000 гривень — для працюючих ВПО;

3 000 гривень — для осіб з інвалідністю.

Ця програма покликана допомогти людям швидше адаптуватися на новому місці проживання, підтримати їх у період працевлаштування та частково компенсувати витрати на базові потреби. Держава таким чином стимулює економічну активність переселенців і сприяє їхній фінансовій стабільності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.