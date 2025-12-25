Повышение тарифов на воду в Ровенской области поможет обеспечить стабильную работу предприятия.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области будет вынесено на рассмотрение исполкома Костопольского горсовета, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения касается пересмотра стоимости услуг КП «Костопольводоканал».

Инициатива связана с ростом затрат на электроэнергию, материально-техническое обеспечение, ремонтные работы и оплату труда специалистов предприятия.

В городском совете отмечают, что водоснабжение и канализация остаются критически важными сервисами даже в условиях военного положения. Наличие автономных систем позволяет поддерживать подачу ресурса при возможных перебоях электроэнергии, однако это требует дополнительного финансирования.

В «Костопольводоканале» отмечают, что непрерывная работа сетей напрямую зависит от своевременных платежей. Отдельное внимание обращается на проблему незаконных подключений и отсутствия счетчиков, что влияет на финансовые расчеты как для населения, так и для бизнеса.

Для осведомленности жителей обнародованы сравнительные данные по действующим расценкам в Костополе и других общинах Ровенской области. Это позволяет оценить соотношение местных ставок со средними по региону.

Согласно проекту, предлагаемые цены с учетом НДС составляют: централизованное водоснабжение – 38,14 грн за кубометр, водоотвод – 42,10 грн за кубометр. Документ также предусматривает возможность корректировки при росте потребления или дополнительных расходах на содержание инфраструктуры.

Ожидается, что повышение тарифов на воду в Ровенской области поможет обеспечить стабильную работу предприятия, сохранить качество услуг и поддержать надежное функционирование водопроводных и канализационных сетей.

